Артёмовский депутат предстанет перед судом по делу о мошенничестве

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Думы Артемовского муниципального округа. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.По версии следствия, народный избранник от партии ЛДПР Максим Демашин заключил договор с муниципальным предприятием «Управляющая компания «Наш дом Артёмовский»», обязавшись заниматься продвижением и рекламой услуг в социальных сетях, а также предоставлять интернет-маркетинговые услуги. Однако выполнять работы он не собирался.Чтобы создать видимость исполнения договора, обвиняемый представил руководителю предприятия акты с заведомо ложными сведениями. Директор, доверяя депутату, подписал документы, после чего на счет исполнителя были перечислены более 369 тысяч рублей.Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и квалифицировано по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество в крупном размере. Теперь судьбу обвиняемого предстоит решить Артёмовскому городскому суду. До начала процесса депутат находится под домашним арестом.