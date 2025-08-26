Возрастное ограничение 18+

Артёмовский депутат предстанет перед судом по делу о мошенничестве

20.54 Понедельник, 1 сентября 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Думы Артемовского муниципального округа. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, народный избранник от партии ЛДПР Максим Демашин заключил договор с муниципальным предприятием «Управляющая компания «Наш дом Артёмовский»», обязавшись заниматься продвижением и рекламой услуг в социальных сетях, а также предоставлять интернет-маркетинговые услуги. Однако выполнять работы он не собирался.

Чтобы создать видимость исполнения договора, обвиняемый представил руководителю предприятия акты с заведомо ложными сведениями. Директор, доверяя депутату, подписал документы, после чего на счет исполнителя были перечислены более 369 тысяч рублей.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и квалифицировано по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество в крупном размере. Теперь судьбу обвиняемого предстоит решить Артёмовскому городскому суду. До начала процесса депутат находится под домашним арестом.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Туринске бывший директор «Теплосети» стал фигурантом двух уголовных дел
26 августа 2025
В Екатеринбурге экс-начальника уголовного розыска обвиняют в мошенничестве
27 августа 2025
Машинист из Нижнего Тагила мошенничал с компенсацией жилья от РЖД
28 августа 2025
Тагильский силовик, которого во время службы судили за фальсификацию доказательств, спустя десять лет получил срок как адвокат
27 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:21 В Верхней Пышме юные спортсмены провели праздничную акцию в трамвае
20:54 Артёмовский депутат предстанет перед судом по делу о мошенничестве
20:37 Более шести сотен малышей появилось на свет в Свердловской области за неделю
20:00 Соседский конфликт в Каменске-Уральском закончился условным сроком
19:17 Очередной хвостатый бедолага попал из-под машины под опеку екатеринбургского приюта
18:59 В Екатеринбурге откроется выставка авторских кукол «В гостях у сказок А. Птушко»
18:34 В последние выходные лета по Свердловской области прокатилось более двух десятков пожаров
17:45 Суд обязал власти Белоярского округа построить школу и детский сад в Косулино до 2026 года
17:18 После отравления двух человек в Верхней Пышме суд на три месяца закрыл шаурмичную
16:42 СМИ сообщают о побеге двух арестантов из СИЗО №1 в Екатеринбурге
16:22 В первые классы екатеринбургской школы № 149 зачислили на 41% меньше детей мигрантов
15:54 Следы картеля медицинских поставщиков выявила ФАС в Свердловской области
15:19 Ещё один фигурант дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском оказался под стражей
14:54 Усач вновь помешал свердловскому предприятию оформить сертификат на лесопродукцию
14:31 Суд обязал страховщиков выплатить компенсацию за травму ребёнка в екатеринбургском аквапарке
13:10 В Екатеринбурге сотрудники ДПС открыли стрельбу для задержания пьяного водителя на Chevrolet
12:46 СМИ сообщают о появлении нового главы у азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
11:59 Более 1800 нарушений в сфере образования зарегистрировала свердловская прокуратура
11:37 252 раза за два месяца позвонили жителю Свердловской области из микрокредитной организации
11:10 В Богдановиче мужчину, обвиняемого в 13 убийствах, хотят отправить в психлечебницу
10:10 Начало сентября обещает быть дождливым в Свердловской области
09:55 Из-за сильного тумана в уральской столице два самолёта направили на запасной аэродром
09:45 СМИ сообщают о выгнанных из общественного транспорта школьниках из-за неоплаченного проезда в Екатеринбурге
09:20 В воскресенье в Екатеринбурге с Daewoo Matiz столкнулся трамвай
19:00 Трамвай из Верхней Пышмы в Екатеринбург планируют сделать бесплатным для школьников
18:23 В Свердловской области ожидается туман на федеральных трассах 1 сентября
Все новости Свердловской области
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
Все новости России и мира
22:21 В Верхней Пышме юные спортсмены провели праздничную акцию в трамвае
20:54 Артёмовский депутат предстанет перед судом по делу о мошенничестве
20:37 Более шести сотен малышей появилось на свет в Свердловской области за неделю
20:00 Соседский конфликт в Каменске-Уральском закончился условным сроком
19:17 Очередной хвостатый бедолага попал из-под машины под опеку екатеринбургского приюта
18:59 В Екатеринбурге откроется выставка авторских кукол «В гостях у сказок А. Птушко»
18:34 В последние выходные лета по Свердловской области прокатилось более двух десятков пожаров
17:45 Суд обязал власти Белоярского округа построить школу и детский сад в Косулино до 2026 года
17:18 После отравления двух человек в Верхней Пышме суд на три месяца закрыл шаурмичную
16:42 СМИ сообщают о побеге двух арестантов из СИЗО №1 в Екатеринбурге
16:22 В первые классы екатеринбургской школы № 149 зачислили на 41% меньше детей мигрантов
15:54 Следы картеля медицинских поставщиков выявила ФАС в Свердловской области
15:19 Ещё один фигурант дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском оказался под стражей
14:54 Усач вновь помешал свердловскому предприятию оформить сертификат на лесопродукцию
14:31 Суд обязал страховщиков выплатить компенсацию за травму ребёнка в екатеринбургском аквапарке
13:10 В Екатеринбурге сотрудники ДПС открыли стрельбу для задержания пьяного водителя на Chevrolet
12:46 СМИ сообщают о появлении нового главы у азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
11:59 Более 1800 нарушений в сфере образования зарегистрировала свердловская прокуратура
11:37 252 раза за два месяца позвонили жителю Свердловской области из микрокредитной организации
11:10 В Богдановиче мужчину, обвиняемого в 13 убийствах, хотят отправить в психлечебницу
10:10 Начало сентября обещает быть дождливым в Свердловской области
09:55 Из-за сильного тумана в уральской столице два самолёта направили на запасной аэродром
09:45 СМИ сообщают о выгнанных из общественного транспорта школьниках из-за неоплаченного проезда в Екатеринбурге
09:20 В воскресенье в Екатеринбурге с Daewoo Matiz столкнулся трамвай
19:00 Трамвай из Верхней Пышмы в Екатеринбург планируют сделать бесплатным для школьников
18:23 В Свердловской области ожидается туман на федеральных трассах 1 сентября
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK