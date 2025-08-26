Возрастное ограничение 18+
Артёмовский депутат предстанет перед судом по делу о мошенничестве
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Думы Артемовского муниципального округа. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, народный избранник от партии ЛДПР Максим Демашин заключил договор с муниципальным предприятием «Управляющая компания «Наш дом Артёмовский»», обязавшись заниматься продвижением и рекламой услуг в социальных сетях, а также предоставлять интернет-маркетинговые услуги. Однако выполнять работы он не собирался.
Чтобы создать видимость исполнения договора, обвиняемый представил руководителю предприятия акты с заведомо ложными сведениями. Директор, доверяя депутату, подписал документы, после чего на счет исполнителя были перечислены более 369 тысяч рублей.
Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и квалифицировано по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество в крупном размере. Теперь судьбу обвиняемого предстоит решить Артёмовскому городскому суду. До начала процесса депутат находится под домашним арестом.
По версии следствия, народный избранник от партии ЛДПР Максим Демашин заключил договор с муниципальным предприятием «Управляющая компания «Наш дом Артёмовский»», обязавшись заниматься продвижением и рекламой услуг в социальных сетях, а также предоставлять интернет-маркетинговые услуги. Однако выполнять работы он не собирался.
Чтобы создать видимость исполнения договора, обвиняемый представил руководителю предприятия акты с заведомо ложными сведениями. Директор, доверяя депутату, подписал документы, после чего на счет исполнителя были перечислены более 369 тысяч рублей.
Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и квалифицировано по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество в крупном размере. Теперь судьбу обвиняемого предстоит решить Артёмовскому городскому суду. До начала процесса депутат находится под домашним арестом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию