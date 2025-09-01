Соседский конфликт в Каменске-Уральском закончился условным сроком

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском судебные разбирательства завершились вынесением приговора по делу о бытовом конфликте, едва не переросшем в трагедию. Житель города получил условный срок за нападение на соседа с ножкой от табурета.Инцидент произошёл в конце января 2025 года в одном из общежитий города. По данным суда, между двумя мужчинами давно складывались напряжённые отношения: из-за личной неприязни и мелких бытовых проблем они регулярно вступали в ссоры. Очередной конфликт вспыхнул на общем балконе из-за сломанного шпингалета. Словесная перепалка завершилась тем, что один из соседей ушёл, не желая продолжать спор.Однако второй мужчина не успокоился. Чтобы отстоять своё мнение «силовым аргументом», он вооружился ножкой от табурета и отправился за соседом. Найдя его в магазине на первом этаже дома, злоумышленник набросился на оппонента. Продавец потребовала прекратить скандал и перенести разборки на улицу. Там нападавший несколько раз ударил соседа по голове, после чего скрылся. Пострадавший получил тяжёлые травмы, а нападавший вскоре был задержан полицией.Красногорский районный суд Каменска-Уральского квалифицировал действия подсудимого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 111 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.