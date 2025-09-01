Возрастное ограничение 18+

Соседский конфликт в Каменске-Уральском закончился условным сроком

20.00 Понедельник, 1 сентября 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Каменске-Уральском судебные разбирательства завершились вынесением приговора по делу о бытовом конфликте, едва не переросшем в трагедию. Житель города получил условный срок за нападение на соседа с ножкой от табурета.

Инцидент произошёл в конце января 2025 года в одном из общежитий города. По данным суда, между двумя мужчинами давно складывались напряжённые отношения: из-за личной неприязни и мелких бытовых проблем они регулярно вступали в ссоры. Очередной конфликт вспыхнул на общем балконе из-за сломанного шпингалета. Словесная перепалка завершилась тем, что один из соседей ушёл, не желая продолжать спор.

Однако второй мужчина не успокоился. Чтобы отстоять своё мнение «силовым аргументом», он вооружился ножкой от табурета и отправился за соседом. Найдя его в магазине на первом этаже дома, злоумышленник набросился на оппонента. Продавец потребовала прекратить скандал и перенести разборки на улицу. Там нападавший несколько раз ударил соседа по голове, после чего скрылся. Пострадавший получил тяжёлые травмы, а нападавший вскоре был задержан полицией.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского квалифицировал действия подсудимого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 111 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
