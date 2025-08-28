Возрастное ограничение 18+
Трое жителей Екатеринбурга арестованы по делу о нападении на ювелирный магазин в Ревде
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Дерзкими грабителями, напавшими несколько дней назад на ювелирный магазин, оказались екатеринбуржцы. Всю лихую троицу поймали и сегодня суд вынес решение о меры пресечения им до завершения следствия.
Преступление екатеринбуржцы совершили 27 августа. Они наведались с недобрыми намерениями в ревдинский ювелирный магазин «Золотая рыбка». В результате визита владелец торговой точки понёс ущерб в особо крупном размере.
Трёх разбойников задержали сотрудники правоохранительных органов. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный в особо крупном размере).
Ревдинский городской суд рассмотрел материалы и удовлетворил ходатайства следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом они будут находиться до 27 октября 2025 года.
