В Екатеринбурге соцработник подмешала снотворное и обокрала пенсионерку
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге бывшего социального работника Ольгу Савельеву приговорили к лишению свободы за то, что она похитила сбережения у двух пожилых женщин, которые доверяли ей.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, Ольга Савельева, являясь социальным работником ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», решила воспользоваться доверием двух пожилых женщин, которые были клиентами центра.
Так, в октябре 2021 года она напросилась к женщине, 1960 года рождения, на чай и добавила ничего не подозревающей пенсионерке в напиток сильнодействующее снотворное, после чего похитила у неё 500 тысяч рублей. После этого она навестила другую женщину, 1936 года рождения, также бывшую подопечной центра, попросила её принести стакан воды, и пока та находилась на кухне, также похитила у неё 50 тысяч рублей.
Девушке предъявлены обвинения по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни или здоровья) и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Сегодня, 29 августа, Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал её виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет 3 месяцев в исправительной колонии общего режима, со штрафом 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.
