В Екатеринбурге тренеру огласили приговор по «педофильским» статьям

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу детского тренера по плаванию Александра Зырянова. Мужчина обвинялся в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.По данным следствия и суда, действия фигуранта квалифицированы как продолжаемые, в связи с чем ему было вменено совершение двух тяжких преступлений по статьям 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: по пункту «б» части 4 статьи 132 («иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием её беспомощного состояния») и по пункту «а» части 3 статьи 132 («аналогичные действия в отношении несовершеннолетней потерпевшей»).Суд признал Зырянова виновным и назначил наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с рядом запретов, а также трёхлетний запрет на осуществление тренерской деятельности, связанной с работой с несовершеннолетними.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном порядке.