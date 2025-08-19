Жителя Ангарска подозревают в изнасиловании десятилетней девочки в подъезде Екатеринбурга





– сказал Горелых. «Задержан был сотрудниками уголовного розыска по имеющимся приметам на улице в Верхней Пышме. При задержании его оперативниками он не стал отпираться в содеянном. Собранные по данному факту материалы сыщики передали нашим коллегам из Следственного комитета»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области задержали 24-летнего мужчину из Иркутской области. Его подозревают в изнасиловании десятилетней девочки.По версии следствия, днём 21 августа на лестничной площадке в доме по улице Стачек в Екатеринбурге он совершил в отношении малолетней действия сексуализированного характера. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, подозреваемый – уроженец города Ангарска, ранее судимый за кражи. Официально нигде не работал.