Возрастное ограничение 18+
Тагильский силовик, которого во время службы судили за фальсификацию доказательств, спустя десять лет получил срок как адвокат
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила
В Ленинском райсуде Нижнего Тагила завершилось рассмотрение дела адвоката Алексея Усатова и его знакомого Лачина Гашимова. Их признали виновным в мошенничестве и коррупции соответственно.
По версии следствия, с которой в итоге согласился суд, в августе 2023 года к тагильчанину Лачину Гашимову обратилась его знакомая, проходившая обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве – она просила помочь смягчить возможное наказание по её делу. Гашимов связался с адвокатом Алексеем Усатовым.
Усатов пообещал решить вопрос клиентки с помощью своих связей в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила и запросил за свои услуги 300 тысяч рублей, из которых 250 тысяч, по его словам, предназначались для взятки прокурорскому работнику, а 50 тысяч составляли бы его гонорар за посредничество.
Согласно договорённости, женщина должна была заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а денежные средства передать через Гашимова.
Однако в ходе расследования дела следователи решили, что Усатов на самом деле не имел возможности повлиять на ход дела, поэтому ему вменили не взяточничество, а более мягкую статью — покушение на мошенничество (часть 3 статьи 159 с применением части 3 статьи 30 УК). Гашимову при этом вменили посредничество в передаче взятки (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК).
Потерпевшая (она же обвиняемая в мошенничестве) женщина ещё до передачи взятки заподозрила обман и обратилась в ФСБ.
В результате в ходе операции спецслужбистов при передаче муляжей денежных купюр были задержаны с поличным и Усатов, и Гашимов.
Судья Анна Бадретдинова приговорила Алексея Усатова к трём годам колонии общего режима и штрафу в размере 60 тысяч рублей, а также лишила его права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года. Гашимову судья назначила наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Примечательно, что ранее Алексея Усатова уже судили — в 2015 году он, работая в правоохранительных органах, стал фигурантом уголовного дела по статье о фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении (часть 3 статьи 303 УК), писал «МК-Урал». Обвинительный приговор ему был вынесен в ноябре 2017 года — два года условного лишения свободы, но даже условный срок ему отбывать не пришлось, и Усатов был освобождён от наказания по амнистии. После увольнения из правоохранительных органов Алексей Усатов устроился адвокатом в нижнетагильскую адвокатскую контору № 6 (которую, к слову, на тот момент возглавлял Вадим Раудштейн — нынешний председатель гордумы Нижнего Тагила).
В качестве адвоката Усатов был известен тем, что защищал другого тагильского силовика — экс-оперативника МВД Руслана Белоконного, который сначала прославился раскрытием старого сложного дела об убийстве, но после конфликта с начальством сам оказавшийся на скамье подсудимых. Дело Белоконного после отмены первого приговора продолжают рассматривать и сейчас, вскоре предстоит апелляция, однако теперь экс-оперу, очевидно, придётся искать другого защитника — адвоката Усатова сегодня взяли под стражу в зале суда.
