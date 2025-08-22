В Первоуральске по подозрению в работе «бегунком» задержали новосибирца





– отметил полковник Горелых. «Свои преступные действия он осознавал, в связи с чем, предпринимал меры маскировки – менял одежду, надевал солнечные очки или медицинскую маску. Кроме того, с целью конспирации, все переписки в телефоне сразу же удалял»,





– резюмировал Валерий Горелых. «Тех, кто ищет в Интернете легкую, но хорошо оплачиваемую работу, прошу знать и помнить простое правило – быть на побегушках у воротил подпольного бизнеса всегда заканчивается не благосостоянием, а исключительно тюрьмой. Других вариантов просто не бывает»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске задержали ранее несудимого жителя Новосибирска. Его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам.Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 20-летний молодой человек был задержан оперативниками уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из подразделения по борьбе с киберпреступностью регионального главка полиции.По его словам, задержанный уже признал свою причастность к нескольким криминальным эпизодам и рассказал, что прилетел в Екатеринбург по заданию «куратора».«Бегунка» подозревают в хищении более одного миллиона рублей у двух пенсионерок, 1936 и 1940 годов рождения, из Первоуральска. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, которые могли быть совершены с его участием на территории региона.