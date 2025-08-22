За сутки в полицию Екатеринбурга обратились три жертвы телефонных мошенников





– сказали в полиции. «Всех этих финансовых потерь можно было избежать, если бы жертвы на минуту остановились и посоветовались с близкими или вообще не стали общаться с неизвестными по телефону»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в полиции Екатеринбурга зарегистрировали три факта телефонного мошенничества. Во всех случаях аферисты использовали «двухходовую» схему развода.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, 22-летнюю девушку попросили назвать код из сообщения для подтверждения полиса ОМС, 62-летнюю пенсионерке нужно было назвать пароль, чтобы получить посылку с маркетплейса, а 67-летнему мужчине сказали, что это нужно для записи на замену домофона. После этого им стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись специалистами Росфинмониторинга, Центробанка, ФСБ и другими. Они сообщали своим жертвам, что те, назвав код из СМС, открывали доступ к своим банковским сбережениям и предлагали «защитить деньги» переводом на «безопасные счета».В итоге потерпевшие снимали со счетов свои сбережения, брали кредиты и отправляли деньги на счета мошенников. Так, 22-летняя девушка отдала аферистам 1 270 000 рублей, 62-летняя бабушка – 500 000 рублей, а 67-летний дедушка – 1 250 000 рублей.