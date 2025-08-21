Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге экс-начальника уголовного розыска обвиняют в мошенничестве
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывшего начальника уголовного розыска одного из отделений полиции УМВД по Екатеринбургу обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он уже после ухода со службы предложил стажёру помочь избежать увольнения. За «услугу» он попросил 200 тысяч рублей.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, он работал в полиции до декабря 2021 года, а свою помощь стажёру по должности инспектора отделения миграционного учёта отдела по вопросам миграции городского УМВД предложил в августе 2022 года, заявив, что сможет посодействовать. Стажёру грозило увольнение по отрицательным мотивам из-за нарушений, которые она допускала.
На самом же деле экс-начальник розыска никак не мог помочь в этом вопросе, и, по версии следствия, не собирался. Получив деньги, он распорядился ими по своему усмотрению.
В ближайшее время уголовное дело должны передать в суд для рассмотрения по существу.
