В Туринске бывший директор «Теплосети» стал фигурантом двух уголовных дел

В Туринске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия ЖКХ «Теплосеть». Поводом стали материалы прокурорской проверки, выявившей факты злоупотреблений и мошеннических схем.Как установила прокуратура, в период с января 2019 по декабрь 2023 года руководитель предприятия заключал фиктивные договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание транспортных услуг по размещению твердых бытовых отходов. Работы фактически не выполнялись, однако деньги выводились с предприятия в пользу руководителя. Сумма ущерба оценена более, чем в три с половиной миллиона рублей.Материалы проверки были направлены в следственные органы для правовой оценки. В результате в отношении экс-директора возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса: злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285) и мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159).В рамках расследования суд наложил арест на долю квартиры, принадлежащей обвиняемому, с запретом на проведение регистрационных действий. Расследование находится на контроле прокуратуры.