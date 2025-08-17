Крымчанина подозревают в обмане одиноких женщин из Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Полиция Екатеринбурга ищет жертв предполагаемого альфонса из Крыма. Мужчину подозревают в обмане одиноких женщин из уральской столицы.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, ранее на крымчанина поступило несколько заявлений в полицию. Так, например, 28-летняя екатеринбурженка утверждает, что он взял у неё автомобиль марки Peugeot 2010 года, пообещав отремонтировать, но так и не вернул. С тех пор, как она доверила ему свою машину, прошло уже несколько месяцев, а мужчина перестал выходить на связь.Другая екатеринбурженка – 49-летняя женщина – рассказала похожую историю с машиной. Только в её случае подозреваемый сам уговорил её купить автомобиль – Opel Astra 2006 года выпуска, забрал машину и точно также исчез. По словам потерпевшей, он несколько раз говорил ей, что ремонт затягивается, после чего вовсе заявил, что уехал в командировку.Через некоторое время горожанки узнали, что их друг задержан за мошенничество и арестован. Оказалось, что мужчина сразу же продавал доверенные ему автомобили. Ущерб в обоих случаях составил порядка 500 тысяч рублей.Сейчас он находится в СИЗО Симферополя, где его также подозревают в подобных хищениях транспорта. Известно, что ранее мужчина уже был судим за присвоение и растрату, мошенничество и кражу.Сообщается, что упомянутые случаи в Екатеринбурге не единственные. Следствие располагает информацией ещё как минимум о четырёх подобных эпизодах, говорят в полиции. В связи с этим возможных пострадавших просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-10 или 102 (02).