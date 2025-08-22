Возрастное ограничение 18+
Торговца контрафактным табаком приговорили к принудительным работам в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Чкаловский районный суд приговорил к трём годам принудительных работ мужчину, который торговал немаркированными сигаретами в киоске возле ТЦ «Дирижабль».
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, осуждённый – торговец контрафактным табаком Азизулла Иса оглы Исаев – осенью прошлого года приобрёл не менее 24 500 пачек сигарет иностранного и отечественного производства примерно на 3 160 500 рублей и стал продавать их в киоске. Обнаружить контрафакт удалось в ходе контрольной закупки. В первый раз предприниматель получил только предупреждения. Однако, когда он попался на нелегальной торговле во второй раз – у него нашли 1505 пачек безакцизных сигарет на 194 тысячи рублей – на него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий).
Суд назначил Исаеву наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства и штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован.
