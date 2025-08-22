Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге парень попытался подкупить сотрудника ФСБ и получил срок
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор 25-летнему молодому человеку. Парень пытался подкупить сотрудника ФСБ, но тот отказался и передал информацию в правоохранительные органы.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, 23 октября 2024 года парень передал сотруднику регионального управления ФСБ взятку в размере 120 тысяч рублей за прекращение проверок и оперативно-розыскных мероприятий. Федеральная служба безопасности тогда участвовала в расследовании пособничества в организации незаконной миграции, оформления и продажи фиктивных документов для иностранных граждан. Оперативник отказался принимать деньги и сообщил о попытке взятки.
В итоге на парня возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ – «дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия».
Суд, рассматривавший дело, признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом, равным пятикратной сумме взятки – 600 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
