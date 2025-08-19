Возрастное ограничение 18+
Пяти годами в исправительной колонии обернулся для первоуральца вспыльчивый характер
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Первоуральске вынесли приговор 18-летнему местному жителю, который дважды не смог совладать со своими эмоциями и порезал ножом двух человек.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, первый случай произошёл 1 февраля 2024 года. В тот день парень был у себя дома в компании другого молодого человека и двух девушек. В какой-то момент между ним и гостями произошла ссора, ныне осуждённый схватил на кухне нож и выбежал на улицу вслед за обидевшим его знакомым, где дважды ударил его в область грудь. Предотвратить трагический исход этого конфликта удалось благодаря бабушке осуждённого и проезжавшему мимо водителю. Пенсионерка забрала у внука нож, а очевидец довёз раненого парня до больницы.
Второй случай произошёл в ночь с 8 на 9 марта 2025 года во время семейного застолья по случаю Международного женского дня. В то время он находился под домашним арестом – такую меру пресечения для него избрал Первоуральский городской суд, после того как он порезал знакомого. По данным прокуратуры, во время праздника один из родственников ударил отца осуждённого, и парень снова схватился за нож. Вот только ранил он не обидчика, а другого родственника, который в конфликте участия не принимал. Молодой человек нанёс ему множество ударов в область шеи и туловища, а также порезал руки. В какой-то момент парень опомнился и попросил вызвать скорую.
Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и назначил ему 5 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
