В Екатеринбурге супруги незаконно получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор супружеской паре, которая почти год получала выплаты на несуществующего ребёнка.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в 2016 году у супругов возникла идея, как улучшить свое финансовое состояние. Способ был незаконный, но пару это не оттолкнуло. Они нашли человека, который сделал им поддельное свидетельство о рождении фактически несуществующего ребёнка. С ним женщина обратилась в уполномоченные органы, и в период до 31 октября 2026 года семья получила более 900 тысяч рублей.
Позже незаконная схема вскрылась и на семейную пару возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассматривавший это дело, признал обоих виновными и назначил обоим наказание в виде 1 года лишения свободы, которое мужчине заменил на 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход, а женщине отстрочил до момента, пока существующему ребёнку (известно, что один у них точно был) не исполнится 14 лет.
Отмечается, что лицо, которое помогло супругам сделать поддельные документы, пока установить не удалось. Материалы дела в отношении него выделили в отдельное производство.
