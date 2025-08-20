Австралиец из Ирбита потерял 62 тысячи долларов в суде из-за недекларирования наличных

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил 67-летнего гражданина Австралии Стивена Уиггинса к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Иностранец пытался провезти через аэропорт Кольцово 62 тыс. долларов наличными, не задекларировав их. Все деньги были конфискованы в доход государства. Об этом сообщает «66.RU».По материалам дела, поздно вечером 30 мая Уиггинс прибыл в Екатеринбург рейсом из Дубая и прошел через «зеленый коридор», рассчитанный на пассажиров без товаров, подлежащих декларированию. Таможенники остановили его и обнаружили незадекларированные 62 тыс. долларов. Согласно закону, суммы свыше 10 тыс. долларов необходимо вносить в декларацию, проходя через «красный коридор». Следствие квалифицировало действия иностранца как контрабанду в особо крупном размере (ст.200.1 ч.2 п.а УК РФ).Судебное заседание прошло в один день, так как подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием. Прокурор просил назначить штраф в десятикратном размере от ввезенной суммы, однако суд учел смягчающие обстоятельства. В результате Уиггинсу назначили штраф в 100 тыс. рублей с конфискацией всей наличности.В суде австралиец выступал с переводчиком и пояснил, что нарушил правила случайно. Он утверждает, что, устав после длительного перелета, вместе с толпой пассажиров оказался в «зеленом коридоре». Уиггинс подчеркнул, что сожалеет о случившемся и намерен быть внимательнее в будущем.Мужчина рассказал «66.RU», что с 1990-х годов живет в Ирбите, где познакомился с супругой и воспитывает двух дочерей. Он входит в совет директоров семейной компании Wiggins Family Holdings, зарабатывает около 6 тыс. долларов в месяц и планировал вложить средства в создание туристического проекта. По его задумке, в городе могли появиться «караваны» для путешествий по России, аналогичные американским домам на колесах.На вопрос корреспондента издания о перспективах туристического проекта Уиггинс с иронией заметил, что теперь сможет воплотить идею «разве что после ограбления банка». Он добавил, что перевести деньги из Австралии в Россию официальным путем сложно из-за отключения системы SWIFT.