Жителю Свердловской области предъявили обвинение в убийстве девятилетней девочки в 1999 году
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Четвёртый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области предъявил местному жителю Игорю Рухлову обвинение в убийстве девятилетней девочки в Талице 7 августа 1999 года.
По версии следствия, он похитил и убил девочку, являвшуюся свидетелем по уголовному делу об убийстве, в котором обвиняли друзей фигуранта.
Сообщается, что он признался.
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил поместить его под стражу до 11 октября 2025 года включительно.
«Под тяжестью собранных улик обвиняемый дал признательные показания в убийстве ребёнка. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий по сбору и закреплению доказательств»,
– сказали в областном СК.
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил поместить его под стражу до 11 октября 2025 года включительно.
