К пяти годам в колонии приговорили екатеринбуржца за взятку сотруднику ДПС
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге к пяти годам лишения свободы приговорили 31-летнего местного жителя за взятку сотруднику ДПС.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 5 декабря 2024 года сотрудник ГИБДД остановил его и пригласил пройти в служебный автомобиль, поскольку заметил характерные для алкогольного опьянения признаки. Уже в патрульной машине мужчина предложил взятку в размере 300 тысяч рублей. Полицейский отказался, и тогда водитель положил в подстаканник 27 тысяч рублей.
В итоге на мужчину возбудили уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассматривавший это дело, признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
