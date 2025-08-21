Возрастное ограничение 18+
За работу «бегунком» будут судить 20-летнего жителя Первоуральска
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске будут судить 20-летнего местного жителя, которого обвиняют в причастности к хищению более 2,7 миллиона рублей у пожилых людей.
По версии следствия, в апреле 2025 года молодой человек устроился работать «бегунком» – он приезжал на нужный адрес, забирал у обманутых пенсионеров деньги, после чего переводил украденное своим кураторам, оставляя небольшую часть себе в качестве вознаграждения за работу. В результате от его действий пострадало четыре пожилых человека.
Сейчас парню грозит до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах»). Прокуратура уже утвердила обвинение и передала дело в Первоуральский городской суд, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что материалы уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы, которых не удалось установить, выделили в отдельное производство.
