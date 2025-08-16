В посёлке Бизь предотвратили изготовление большого количества наркоты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции пресекли деятельность жителя Свердловской области, подозреваемого в подготовке к организации нарколаборатории. В ходе спецоперации у мужчины 1979 года рождения было изъято свыше 300 килограммов прекурсоров, а также оборудование, необходимое для изготовления запрещённых веществ.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержание произошло в посёлке Шаля. При личном досмотре и проверке автомобиля у мужчины нашли мобильный телефон, ноутбук, роутер и документы на транспортное средство. Позже при осмотре его дома в посёлке Бизь Шалинского района оперативники обнаружили канистры с химическими веществами и лабораторное оборудование. В частности, изъято более 308 килограммов прекурсора.По словам задержанного, в марте текущего года с ним через интернет связался неизвестный куратор, предложивший оборудовать лабораторию для производства наркотиков. Мужчина оформил в собственность дом в Шалинском районе, арендовал гараж в Первоуральске для хранения химреактивов и оборудования, а затем перевёз всё имущество в новый дом. Начав подготовку к производству наркотиков, он регулярно отчитывался о проделанной работе, однако реализовать задуманное не успел — его действия пресекли сотрудники полиции.В отношении неудавшегося наркомагната возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере». Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и возможных соучастников.