В посёлке Бизь предотвратили изготовление большого количества наркоты

19.37 Четверг, 21 августа 2025
Фото: телеграм-канал «Свердловская полиция» / t.me/gumvdso
Сотрудники полиции пресекли деятельность жителя Свердловской области, подозреваемого в подготовке к организации нарколаборатории. В ходе спецоперации у мужчины 1979 года рождения было изъято свыше 300 килограммов прекурсоров, а также оборудование, необходимое для изготовления запрещённых веществ.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержание произошло в посёлке Шаля. При личном досмотре и проверке автомобиля у мужчины нашли мобильный телефон, ноутбук, роутер и документы на транспортное средство. Позже при осмотре его дома в посёлке Бизь Шалинского района оперативники обнаружили канистры с химическими веществами и лабораторное оборудование. В частности, изъято более 308 килограммов прекурсора.

По словам задержанного, в марте текущего года с ним через интернет связался неизвестный куратор, предложивший оборудовать лабораторию для производства наркотиков. Мужчина оформил в собственность дом в Шалинском районе, арендовал гараж в Первоуральске для хранения химреактивов и оборудования, а затем перевёз всё имущество в новый дом. Начав подготовку к производству наркотиков, он регулярно отчитывался о проделанной работе, однако реализовать задуманное не успел — его действия пресекли сотрудники полиции.

В отношении неудавшегося наркомагната возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере». Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и возможных соучастников.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
