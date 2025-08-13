В Артёмовском ревнивая женщина получила приговор за нападение на сожителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Артёмовском городском суде вынесен приговор 34-летней женщине, которая случайно узнала об изменах сожителя. В порыве ревности она ударила любителя погулять на стороне ножом.Инцидент произошёл утром 26 апреля. Как установил суд, женщина вместе с гражданским мужем распивала спиртное. Когда мужчина уснул, она взяла его телефон и обнаружила переписку с другой женщиной. После бурного выяснения отношений ссора переросла в драку. Мужчина, по его показаниям, дал сожительнице несколько пощёчин «чтобы успокоить». В ответ та схватила нож и нанесла удар в бедро. Потерпевший потерял сознание от обильной кровопотери.Испугавшись последствий, женщина вызвала «Скорую». Благодаря её действиям и наложенному по совету медиков жгуту мужчину удалось спасти. Однако в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.На суде ревнивица полностью признала вину и раскаялась. Выяснилось, что это не первый подобный эпизод: ранее она уже была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью другому партнёру. Несмотря на прежнее наказание, выводов женщина не сделала.Суд признал её виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Наказанием станет 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняет пресс-служба областного суда.