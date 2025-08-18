Возрастное ограничение 18+

Жителя Кировграда будут судить за истязание сына

13.21 Четверг, 21 августа 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кировграде местного жителя обвиняют в истязании сына. По версии следствия, в прошлом году отец систематически избивал ребёнка.

Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, обвиняемый – мужчина, 1982 года рождения. Ему вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ – истязание (п. «г» ч. 2 ст. 117) и неисполнение родительских обязанностей (ст. 156).

Следствие считает, что мужчина избивал своего сына, 2010 года рождения, в период с января по сентябрь 2024 года. Делал он это как на трезвую голову, так и в состоянии алкогольного опьянения – спиртное он употреблял систематически, в том числе ночью. Из-за этого мальчик не мог нормально спать и пропускал уроки.

Прокуратура уже утвердила обвинение и передала его в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
