В Ирбите рассмотрят дело о убийстве троих человек 20 лет назад
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На рассмотрение Ирбитского районного суда передали уголовное дело о тройном убийстве в селе Килачевское, которое произошло почти 20 лет назад.
Убийство вменяют местному жителю, 1975 года рождения. Свою вину он уже признал, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Всё случилось в ночь с 23 на 24 декабря 2005 года. По версии следствия, на фоне алкогольного опьянения между обвиняемым и одним из потерпевших – его знакомым, 1951 года рождения – произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс не менее 18 ударов ножом в грудную клетку. Свидетелями убийства стали мужчина и женщина, 1951 и 1955 годов рождения соответственно. Обвиняемый понимал, что они могут сообщить в полицию, поэтому решил расправиться и с ними. Позже на теле мужчины нашли не менее 17 ножевых ранений, а на теле женщины – не менее 19.
Ирбитская межрайонная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.
