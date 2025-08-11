В Екатеринбурге осудили мужчину за контрабанду лесоматериалов на миллионы рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 56-летнему жителю города, обвинённому в незаконном вывозе за границу стратегически важных ресурсов. Мужчина признан виновным в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.Следствием и судом установлено, что в период с августа 2022 года по ноябрь 2024-го подсудимый организовал схему незаконного экспорта лесоматериалов хвойных пород. Общий объём вывезенной древесины превысил 540 кубометров, а её рыночная стоимость оценена почти в шесть с половиной миллионов рублей.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству прокуратуры в доход государства конфискованы 115,65 кубометра леса, задержанного при перевозке, а также свыше 5 миллионов рублей — сумма, признанная эквивалентной стоимости незаконно вывезенных пиломатериалов.Таким образом, приговор не только предусматривает финансовое наказание для осуждённого, но и направлен на возмещение ущерба государству, нанесённого незаконным экспортом древесины, — поясняет уральская транспортная прокуратура.