Суд продлил арест экс-гендиректора «ВСМПО-АВИСМА»

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего генерального директора ПАО «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина.По данным следствия, топ-менеджеру вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). С ходатайством о продлении меры пресечения обратился следователь, и суд удовлетворил его. Согласно постановлению, арест продлён до 29 октября 2025 года включительно. Судебный акт пока не вступил в законную силу.Для справки: публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана. Предприятие расположено в Верхней Салде Свердловской области и является градообразующим для города. Компания специализируется на выпуске титана и титановых сплавов, которые используются в авиакосмической промышленности, энергетике, судостроении и других высокотехнологичных отраслях.