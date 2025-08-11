В Кировграде мужчина осуждён за убийство на почве ревности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кировградский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве женщины и незаконном проникновении в её жилище. Обвинение поддержал государственный прокурор, предоставивший суду необходимые доказательства.Следствием и судом установлено, что с 3 по 9 февраля 2025 года между подсудимым и потерпевшей, с которой он ранее проживал, тянулся бытовой конфликт на почве личных отношений. Вечером 9 февраля мужчина, вооружившись ножом, незаконно проник в квартиру на улице Свердлова, где находилась женщина. Дождавшись её возвращения, он напал на неё и нанёс множественные удары ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.Суд квалифицировал действия подсудимого как убийство и незаконное проникновение в жилище. Преступнику назначено наказание в виде 10 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах родственницы погибшей: осуждённый обязан выплатить 1 миллион рублей в счёт возмещения морального вреда.