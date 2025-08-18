Возрастное ограничение 18+
Дело о незаконной миграции возбудили в Екатеринбурге после жалоб на соседей-иностранцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после жалоб жильцов многоквартирного дома на неприятный запах из квартиры, которую арендовали иностранцы.
Как сообщили в телеграм-канале Следкома, следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – «организация незаконной миграции».
Кому вменяют организацию незаконного канала миграции, пока не ясно. Известно, что дело возбудили после жалоб жильцов многоквартирного дома на соседей-иностранцев, которые, по версии местных жителей, арендовали квартиру, чтобы готовить там еду для своих земляков, работающих на стройке поблизости. Люди стали жаловаться в медиапространстве на неприятный запах, исходящий из квартиры. В итоге ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.
Расследование дела намерен проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Он распорядился о том, чтобы ему предоставили доклад о ходе дела и установленных обстоятельствах.
