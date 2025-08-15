Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области осудили дядю и племянника за производство мефедрона
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд огласил приговор по делу об изготовлении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались двое родственников — дядя и племянник Сергей и Иван Ильяшенко.
Следствие установило, что мужчины входили в состав организованной группы, которая занималась производством и распространением мефедрона. Для работы они использовали дом родственника в селе Липовское Режевского района. Всё общение участников велось через интернет.
При задержании у Ильяшенко было обнаружено лабораторное оборудование, 6,5 килограмма прекурсоров и почти 4 килограмма готового наркотика, расфасованного для последующего сбыта. Иван Ильяшенко вину признал полностью и выразил раскаяние, тогда как его дядя согласился лишь с частью предъявленных обвинений.
Суд признал обоих виновными. Сергею Ильяшенко назначено наказание в виде 15 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Иван Ильяшенко получил 15 лет и 6 месяцев строгого режима и такой же штраф. Дополнительно суд постановил конфисковать имущество: у Сергея — на 50 тысяч рублей, у Ивана — на 250 тысяч.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
