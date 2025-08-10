Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин заинтересовался случаем с избиением мужчины толпой в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении мужчины на улице Декабристов в Екатеринбурге.
Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» опубликовали видео, где мужчина убегает от группы молодых парней. В какой-то момент парням удаётся его догнать, и они начинают избивать человека толпой.
По данному факту СК было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»), сообщили в Следкоме.
