Шестерых молодых людей будут судить в Нижнем Тагиле за избиение мужчины по заказу наркомафии

16.09 Понедельник, 18 августа 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить шестерых молодых людей, пятеро из которых – несовершеннолетние, за избиение мужчины в декабре прошлого года по заказу наркомафии. Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинение и передала дело в суд.

Как рассказали в телеграм-канале областной прокуратуры, среди обвиняемых молодой человек 2006 года рождения, трое парней 2007 года рождения и двое юношей 2008 года рождения. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, совершенное по найму, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 24 декабря 2024 года молодые люди избили мужчину, который, работая «закладчиком», присвоил себе наркотик. За это парням обещали вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

В тот вечер мужчина получил от оператора наркомагазина координаты места, в котором якобы была крупная партия наркотиков. В этом месте его уже ждали молодые люди. Когда мужчина наркокурьер прибыл туда, парни стали избивать его, фиксируя происходящее на видео, чтобы отчитаться перед заказчиком. Позже молодые получили от наркомафии 12 тысяч рублей, а потерпевший оказался в больнице в закрытой механической травмой туловища.

Врачам пришлось удалить мужчине селезёнку, чтобы спасти его. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинённый вред был квалифицирован как тяжкий.

Отмечается, что материалы дела в отношении потерпевшего, а также оператора наркомагазина выделены в отдельные производства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Шестерых молодых людей будут судить в Нижнем Тагиле за избиение мужчины по заказу наркомафии
Шестерых молодых людей будут судить в Нижнем Тагиле за избиение мужчины по заказу наркомафии
