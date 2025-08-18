Возрастное ограничение 18+
СК возбудил уголовное дело из-за неадекватного срока расселения аварийного дома в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после жалобы жильцов аварийного двухэтажного деревянного дома на улице Сакко и Ванцетти в Первоуральске, расселение которого запланировали на 2033 год.
Как сообщили в информационном центре СК, в Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело, а его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства – отчитываться о ходе и результатах расследования будут перед председателем СК Александром Бастрыкиным.
Ранее в эфире «ОТВ» вышел сюжет о двухэтажном многоквартирном доме, который признали аварийным и подлежащим сносу только в прошлом году – его регулярно топит из-за дождей и коммунальных аварий. По документу зданию 67 лет, но жильцы утверждают, что дом ещё старше. Расселить его смогут только через 8 лет – власти утверждают, что не могут ускорить расселение.
Отмечается, что людям предлагали временное жильё из маневренного фонда, но пока никто не согласился переехать.
