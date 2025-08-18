Возрастное ограничение 18+

СК возбудил уголовное дело из-за неадекватного срока расселения аварийного дома в Первоуральске

15.36 Понедельник, 18 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Следственный комитет возбудил уголовное дело после жалобы жильцов аварийного двухэтажного деревянного дома на улице Сакко и Ванцетти в Первоуральске, расселение которого запланировали на 2033 год.

Как сообщили в информационном центре СК, в Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело, а его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства – отчитываться о ходе и результатах расследования будут перед председателем СК Александром Бастрыкиным.

Ранее в эфире «ОТВ» вышел сюжет о двухэтажном многоквартирном доме, который признали аварийным и подлежащим сносу только в прошлом году – его регулярно топит из-за дождей и коммунальных аварий. По документу зданию 67 лет, но жильцы утверждают, что дом ещё старше. Расселить его смогут только через 8 лет – власти утверждают, что не могут ускорить расселение.

Отмечается, что людям предлагали временное жильё из маневренного фонда, но пока никто не согласился переехать.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
СК возбудил уголовное дело после жалобы сироты из Нижнего Тагила на предоставленное жильё
18 августа 2025
Прокуратура добивается ускорения расселения аварийного дома в Первоуральске
11 августа 2025
В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
09 августа 2025
Дело о ДТП с тремя пострадавшими пешеходами попало в Екатеринбурге в суд
13 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:36 СК возбудил уголовное дело из-за неадекватного срока расселения аварийного дома в Первоуральске
14:58 Избившим человека за место на парковке трём жителям Каменска-Уральского вынесли приговор
14:21 СМИ сообщают о двух случаях нападения с ножом в Екатеринбурге
12:52 В Екатеринбургском зоопарке родился краснокнижный дальневосточный леопард
12:32 Обвиняемого в убийстве на почве ревности екатеринбуржца отправили под стражу
11:54 В Свердловской области рассмотрят дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы
11:46 СК возбудил уголовное дело после жалобы сироты из Нижнего Тагила на предоставленное жильё
11:31 Патимайкеру из Екатеринбурга вынесли приговор по делу об оскорблении чувств верующих
11:13 Уральцы покупают гаджеты и дубайский шоколад чаще других трендовых товаров
09:52 Екатеринбуржец погасил крупный долг по алиментам под угрозой уголовной ответственности
09:05 Небольшие дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
17:44 На трассе под Тугулымом число погибших в аварии увеличилось до четырёх
17:20 В Екатеринбурге риэлтор помог сорвать мошенническую сделку с квартирой пенсионерки
16:36 Под Тугулымом в ДТП с грузовиком погибли два человека
15:32 В Нижнем Тагиле выявлено 14 нарушений в работе «Водоканала»
14:55 Мужчина сдался полиции после убийства на почве ревности в Екатеринбурге
13:45 Прогноз погоды в Свердловской области на начало недели: дожди, туман и прояснения
13:35 В День города выбрали победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025»
12:40 В Свердловской области за сутки потушено 13 пожаров и найдено тело на озере Карасье
11:32 Куда сходить в Екатеринбурге с 18 по 24 августа
11:00 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись пять автомобилей
17:47 13 уральцев наградили за вклад в донорство крови
16:57 «Храм святой Екатерины будет построен», — заявил мэр Орлов на праздновании 302-летия Екатеринбурга
16:21 Соловьев поздравил Екатеринбург с 302-летием, ранее он называл его «городом бесов»
15:17 В Екатеринбурге мужчину зарезали в собственном автомобиле
14:49 В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля из ревности
Все новости Свердловской области
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
Все новости России и мира
15:36 СК возбудил уголовное дело из-за неадекватного срока расселения аварийного дома в Первоуральске
14:58 Избившим человека за место на парковке трём жителям Каменска-Уральского вынесли приговор
14:21 СМИ сообщают о двух случаях нападения с ножом в Екатеринбурге
12:52 В Екатеринбургском зоопарке родился краснокнижный дальневосточный леопард
12:32 Обвиняемого в убийстве на почве ревности екатеринбуржца отправили под стражу
11:54 В Свердловской области рассмотрят дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы
11:46 СК возбудил уголовное дело после жалобы сироты из Нижнего Тагила на предоставленное жильё
11:31 Патимайкеру из Екатеринбурга вынесли приговор по делу об оскорблении чувств верующих
11:13 Уральцы покупают гаджеты и дубайский шоколад чаще других трендовых товаров
09:52 Екатеринбуржец погасил крупный долг по алиментам под угрозой уголовной ответственности
09:05 Небольшие дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
17:44 На трассе под Тугулымом число погибших в аварии увеличилось до четырёх
17:20 В Екатеринбурге риэлтор помог сорвать мошенническую сделку с квартирой пенсионерки
16:36 Под Тугулымом в ДТП с грузовиком погибли два человека
15:32 В Нижнем Тагиле выявлено 14 нарушений в работе «Водоканала»
14:55 Мужчина сдался полиции после убийства на почве ревности в Екатеринбурге
13:45 Прогноз погоды в Свердловской области на начало недели: дожди, туман и прояснения
13:35 В День города выбрали победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025»
12:40 В Свердловской области за сутки потушено 13 пожаров и найдено тело на озере Карасье
11:32 Куда сходить в Екатеринбурге с 18 по 24 августа
11:00 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись пять автомобилей
17:47 13 уральцев наградили за вклад в донорство крови
16:57 «Храм святой Екатерины будет построен», — заявил мэр Орлов на праздновании 302-летия Екатеринбурга
16:21 Соловьев поздравил Екатеринбург с 302-летием, ранее он называл его «городом бесов»
15:17 В Екатеринбурге мужчину зарезали в собственном автомобиле
14:49 В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля из ревности
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK