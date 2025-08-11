Избившим человека за место на парковке трём жителям Каменска-Уральского вынесли приговор





–говорится в сообщении пресс-службы. «Синарским районным судом Каменска-Уральского трое подсудимых были признаны виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни потерпевшего, из хулиганских побуждений – пункты "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком два года»,

В Каменске-Уральском вынесли приговор трём местным жителям, которые 26 мая 2023 года избили человека во дворе на улице Парковой.Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, конфликт произошёл из-за парковочного места. Потерпевший натягивал металлическую цепочку, чтобы закрыть проезд к месту, когда услышал гневный комментарий от незнакомки в свою сторону. С ней было двое мужчин. Женщина была недовольна тем, что кто-то присвоил себе парковочное место, и требовала пояснений, но конструктивного диалога не вышло. Началась драка, в ходе которой, троица серьёзно поколотила потерпевшего – он получил многочисленные повреждения и перелом ребра.Приговор пока не вступил в законную силу.Известно, что среди нападавших был действовавший на тот момент сотрудник полиции. В момент драки он был не при исполнении.