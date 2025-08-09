Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о двух случаях нападения с ножом в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что минувшей ночью в районе ЖБИ в Екатеринбурге произошло два нападения с ножом. Известно о трёх пострадавших.
По данным Е1, первый случай произошёл возле магазина Новгородцевой, 15, где мужчину ранили ножом в голову, пока он ждал свою супругу. Второе нападение также произошло у одного из круглосуточных магазинов (тут адрес издание не указывает). Там ранили ещё двоих человек.
Ресурс пишет, ссылаясь на собственные источники, что случаи, о которых идёт речь, между собой не связаны.
Официальных комментариев о случаях нападения в полиции и СК ещё не давали.
По данным Е1, первый случай произошёл возле магазина Новгородцевой, 15, где мужчину ранили ножом в голову, пока он ждал свою супругу. Второе нападение также произошло у одного из круглосуточных магазинов (тут адрес издание не указывает). Там ранили ещё двоих человек.
Ресурс пишет, ссылаясь на собственные источники, что случаи, о которых идёт речь, между собой не связаны.
Официальных комментариев о случаях нападения в полиции и СК ещё не давали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области возросло число погибших в авариях
09 августа 2025
09 августа 2025
В Екатеринбурге продлят сроки перекрытия улиц в Кировском районе
16 августа 2025
16 августа 2025
В Екатеринбурге «BMW» отправил пешехода в больницу
12 августа 2025
12 августа 2025