В Екатеринбурге риэлтор помог сорвать мошенническую сделку с квартирой пенсионерки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге предотвратили аферу с продажей квартиры пенсионерки. Как сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию обратился руководитель агентства недвижимости, настороженный странным поведением клиента.56-летний житель Самары приехал в столицу Урала по указанию интернет-мошенников. Его задача заключалась в том, чтобы организовать продажу квартиры 68-летней женщины и перевести деньги «кураторам». Потерпевшую аферисты убедили по телефону, что она должна вложить средства от продажи жилья в акции «Газпрома». Для сопровождения сделки ей обещали прислать «специалиста».В конце июля курьер мошенников вместе с пенсионеркой пришёл в агентство недвижимости. Мужчина представился племянником хозяйки квартиры, настаивал на срочной продаже жилья и сам хранил у себя все документы. Стоимость недвижимости он обозначил значительно ниже рыночной. Подобные обстоятельства вызвали подозрения у руководителя агентства, и он решил проверить информацию, связавшись через социальные сети с детьми пожилой женщины. Родственники подтвердили, что мать могла стать жертвой обмана, после чего риэлтор сообщил о ситуации в полицию.Сотрудники отдела полиции № 2 и ГУ МВД России по Свердловской области задержали «племянника». На допросе мужчина признал, что не является родственником пенсионерки. По его словам, провернуть сделку ему предложили через мессенджер двое неизвестных по имени Максим и Богдан. Они рассчитывали продать квартиру за 3,5 млн рублей, хотя её реальная цена превышала 4 млн. Задержанный должен был передать деньги организаторам, оставив себе небольшой процент.Задержанный также сообщил, что подумывал вернуться в Самару, так как понимал противоправный характер происходящего, но у него не было денег на обратный билет. Билеты и проживание ему оплачивали кураторы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Сейчас он находится под стражей.