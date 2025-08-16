В Екатеринбурге мужчину зарезали в собственном автомобиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вечером 15 августа произошло убийство: неизвестный разбил боковое стекло автомобиля и нанёс несколько ножевых ударов находившемуся внутри мужчине. Пострадавший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщает УМВД по Свердловской области.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначили экспертизы.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что к раскрытию преступления подключены сыщики уголовного розыска областного полицейского главка и территориального ОВД. «Номер легкового автомобиля и личность подозреваемого представители МВД уже установили. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание предполагаемого злоумышленника», — отметил полковник.По одной из версий, отрабатываемых полицией и Следственным комитетом, преступление могло быть совершено на почве ревности.