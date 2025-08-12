Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля из ревности

14.49 Суббота, 16 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

Пожар произошёл днём 8 августа в гараже на улице Московской. Вызов поступил от пожарных, которые прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате происшествия моторный отсек автомобиля «Шевроле Круз» сгорел, оплавились стёкла и пострадал салон. Ущерб владелец оценил в 1,5 миллиона рублей. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили бутылку из-под растворителя, а очаг огня находился у двери гаража.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, работающий грузчиком и ранее не имевший судимостей. Мужчина пояснил, что решился на поджог из ревности. По его словам, жена ушла к другому мужчине и отказалась возвращаться в семью, несмотря на его уговоры.

В день происшествия подозреваемый снова звонил жене, предлагал поехать вместе в Крым, но получил отказ: женщина сообщила, что собирается с новым спутником в Таиланд. Тогда мужчина купил растворитель, знал, где находится гараж соперника, и поджёг его машину через ворота.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога». Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
