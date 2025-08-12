За январское убийство в Реже двое мужчин получили суровые приговоры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд вынес приговор Георгию Усольскому и Леониду Тарасюку, признанным виновными в убийстве жителя города Реж. Преступление они совершили в январе текущего года.Это произошло утром 18 января 2025 года возле кафе на улице Трудовой в городе Реж. По материалам дела, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения Усольский и Тарасюк поссорились с мужчиной, вставшим на защиту другого посетителя заведения. Конфликт перерос в жестокое избиение: на протяжении часа осуждённые наносили многочисленные удары руками и ногами, применяли стеклянную бутылку и складной нож. Усольский не менее 15 раз ударил жертву клинком в голову и тело жертвы, а также нанёс повреждения глаз и шеи.По окончании избиения потерпевшего дотащили до гаражных боксов, уложили под доски, подожгли бересту и, дождавшись, когда пламя разгорится, скрылись. Мужчина скончался на месте от обширной резаной раны головы с сильным кровотечением.Экспертизы подтвердили, что на одежде, обуви и оружии найдено ДНК погибшего, а на рукояти ножа — биологические следы Усольского. Психиатрическое обследование установило, что оба осуждённых были вменяемы и отдавали отчёт своим действиям.В ходе процесса Усольский полностью признал вину, Тарасюк — частично. Суд назначил Усольскому 18 лет лишения свободы, Тарасюку — 16 лет, обоим с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших.