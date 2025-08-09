В Екатеринбурге за полгода зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества

«Самым эффективным методом борьбы с такого рода преступлениями остаётся профилактика — разъяснительные беседы с подростками, пенсионерами, трудовыми и учебными коллективами»,

— приводит слова Владимира Зотова официальный портал Екатеринбург.рф.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 14 августа, в Екатеринбурге прошло заседание городской Коллегии. Речь у собравшихся шла, в частности, о преступности. Прозвучала тревожная цифра — только за первые шесть месяцев 2025 года в городе зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества, из которых свыше тысячи были связаны с телефонным и интернет-мошенничеством.По данным исполняющего обязанности начальника полиции Владимира Зотова, мошенники используют два основных способа обмана — контактный и бесконтактный. В случае контактного жертве приходит звонок, СМС или сообщение в соцсетях. Человека убеждают передать деньги курьеру, роль которого часто исполняют несовершеннолетние. Бесконтактный вид мошенничества основан на фишинге, незаконном доступе к чужим аккаунтам и шантаж. Раскрытие подобных преступлений осложняется анонимностью преступников, часто действующих дистанционно, из других регионов или даже стран, — признаются полицейские.