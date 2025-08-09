В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетними

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего предпринимателя. Его обвиняют в совершении половых действий с двумя детьми.По данным следствия, мужчина соблазнил обещаниями дорогих подарков двух несовершеннолетних девочек. Он вступил с ними в половую связь и заснял происходящее на видео. «Порношедевр» случайно оказался у третьих лиц, что и позволило правоохранительным органам выйти на извращенца. Задержали мужчину 11 августа, а сегодня, 14 августа, судьёй было решено оставить его под стражей на два месяца — до 11 октября 2025 года включительно.Следственный орган ходатайствовал об аресте, указывая на необходимость изоляции обвиняемого во время расследования. Дело на обвиняемого заведено серьёзное — по части 4 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации. По такому обвинению мужчина может лишиться свободы на долгий срок, вплоть до 15 лет. Вполне справедливо, поэтому, предполагать, что без меры пресечения в виде взятия под стражу обвиняемый может попытаться уйти от ответственности.Постановление пока не вступило в законную силу. Участники процесса могут обжаловать его в апелляционной инстанции, — отмечают в суде.