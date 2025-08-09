В Екатеринбурге по иску прокуратуры взыскали с дроппера свыше 300 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денег с так называемого «дроппера» — лица, предоставившего свой банковский счёт для перевода похищенной суммы. Жертвой мошенников был 64-летний екатеринбуржец.Как установила прокуратура, в феврале 2025 года, введённый в заблуждение неизвестным мошенником мужчина, перевёл более 300 тысяч рублей на продиктованный злоумышленником счёт. Получателем средств оказался житель Республики Татарстан, который передал свою банковскую карту третьему лицу для обналичивания поступлений.В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере выяснилось, что законных оснований для получения этих средств у владельца карты не было. Он не смог предоставить доказательства заключения каких-либо сделок с потерпевшим или оказания ему услуг.По итогам проверки прокуратура обратилась в Чистопольский городской суд с требованием взыскать с владельца счёта сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил иск, обязав мужчину выплатить свыше 323 тысяч рублей.В прокуратуре отметили, что будут контролировать фактическое исполнение судебного решения.