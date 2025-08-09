Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге по иску прокуратуры взыскали с дроппера свыше 300 тысяч рублей
Фото: Вечерние Ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денег с так называемого «дроппера» — лица, предоставившего свой банковский счёт для перевода похищенной суммы. Жертвой мошенников был 64-летний екатеринбуржец.
Как установила прокуратура, в феврале 2025 года, введённый в заблуждение неизвестным мошенником мужчина, перевёл более 300 тысяч рублей на продиктованный злоумышленником счёт. Получателем средств оказался житель Республики Татарстан, который передал свою банковскую карту третьему лицу для обналичивания поступлений.
В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере выяснилось, что законных оснований для получения этих средств у владельца карты не было. Он не смог предоставить доказательства заключения каких-либо сделок с потерпевшим или оказания ему услуг.
По итогам проверки прокуратура обратилась в Чистопольский городской суд с требованием взыскать с владельца счёта сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил иск, обязав мужчину выплатить свыше 323 тысяч рублей.
В прокуратуре отметили, что будут контролировать фактическое исполнение судебного решения.
