В Верхней Пышме мужчина перепутал этаж и избил незнакомца в чужой комнате

Необычный инцидент произошёл в одном из общежитий Верхней Пышмы. Местная жительница пожаловалась соседу на сожителя-абьюзера. Тот, решив «разобраться по-мужски», отправился к обидчику, но, будучи пьян, перепутал этаж и вместо пятого поднялся на четвёртый.В одной из комнат он выбил дверь, подошёл к спящему мужчине и несколько раз ударил его кулаком по голове. Потерпевший рассказал, что проснулся около 6–7 утра от ударов, а его подруга кричала, видя рядом незнакомого агрессивного мужчину с молотком в руках. После этого визитер стучался в другие комнаты, кого-то разыскивая.В комнате проживали студенты, которые, помимо физических повреждений, испытали сильный стресс. Злоумышленник покинул место происшествия, оставив там сумку с паспортом и документами, благодаря чему полиция быстро установила его личность.Не вполне адекватный мститель уже получил приговор за свои похождения по этажам. Верхнепышминский городской суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ и назначил ему 6 месяцев ограничения свободы. В этот период ему запрещено менять место жительства, покидать пределы городского округа без разрешения надзорного органа и выходить из дома в ночное время суток, кроме случаев, связанных с работой. Приговор вступил в законную силу, — уточняют в облсуде.