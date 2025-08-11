Организаторов нелегальных азартных игр осудили в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум жителям региона, признанным виновными в незаконной организации азартных игр. Полученный ими доход, согласно материалам следствия, превышал 4 с половиной миллиона рублей.Следствием и судом было установлено, что с мая 2021 по апрель 2023 года мужчины, действуя по предварительному сговору, разместили в торговых точках города не менее 22 электронных терминалов для азартных игр. Оборудование использовалось вне установленных законом игорных зон и приносило стабильный доход. Организаторы контролировали работу автоматов, настраивали процент выигрышей и обслуживали устройства. За указанный период они получили незаконный доход в размере около 4,6 миллионов рублей.Суд назначил каждому из обвиняемых 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, штраф в размере 900 тысяч рублей, а также запрет на деятельность, связанную с организацией азартных игр, сроком на 3 года. Все игровые автоматы конфискованы в доход государства.За прокуратурой остаётся возможность обжаловать этот приговор в течение 15 дней.