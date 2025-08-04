Возрастное ограничение 18+
Экс-начальник екатеринбургского отдела полиции сядет на скамью подсудимых
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела полиции № 2 УМВД России по городу. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
По данным следствия, ночью 17 декабря 2024 года в дежурную часть поступило сообщение о нападении на директора базы отдыха «Золотые пески» в Кировском районе. Обвиняемый, по версии правоохранителей, предложил подчинённому выступить посредником для получения 100 000 рублей от предполагаемого нападавшего. Взамен он гарантировал непроведение проверки, отказ в возбуждении уголовного дела и освобождение от ответственности. Уже через два дня в своём служебном кабинете он через посредника получил деньги. После этого из материалов проверки исчезли объяснения потерпевшего и медицинская справка о травмах. В возбуждении уголовного дела в итоге было отказано.
Следствие также установило, что в декабре 2024 года начальник потребовал у подчинённых передать ему часть разовой премии, предназначенной по итогам года. Под предлогом распределения средств между руководством отдела, лишённым премии из-за дисциплинарных взысканий, он собрал у 15 сотрудников в общей сложности 457 000 рублей и присвоил их.
Уголовное дело о взяточнике в погонах будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга. Материалы дела уже переданы на рассмотрение.
Как отмечает прокуратура Свердловской области, дело по факту покушения на убийство директора базы отдыха «Золотые пески» в апреле 2025 года тоже передано в суд. Обвиняемым по нему является тот самый предприниматель, который, по версии следствия, дал взятку полицейскому.
