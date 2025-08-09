Екатеринбуржцы отсудили миллион у колдуньи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Осенью 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в магазин с говорящим названием «Колдуй баба, колдуй дед». Причина — проблемы со здоровьем, которые, по уверениям хозяйки заведения, можно было решить с помощью «особых практик».Её встретила местная вещунья Юлия. За диагностику клиентка заплатила 5 тысяч рублей, а затем, по просьбе целительницы, привела на сеанс и мужа. После «проверки» обоих Юлия заявила: у пары серьёзные энергетические проблемы, но она знает, как их устранить.Первым шагом стал аванс в 112 тысяч рублей. Затем потребовалась «чистка дома» за 55 тысяч и расходники ещё на 20 тысяч. Чуть позже выяснилось, что супругам придётся пройти «обучение» и приобрести «волшебные палочки» стоимостью 100 тысяч рублей. Вдобавок, пользуясь доверием клиентов, Юлия попросила помочь ей оплатить аренду помещения — пара отдала 300 тысяч рублей. Всего, по их словам, за несколько месяцев они передали «колдунье» более полумиллиона рублей.В декабре 2023 года, после очередной чистки, до супругов наконец дошло, что обещанного результата нет и вряд ли будет. Приземлиться помог существенно истощившийся семейный бюджет.Вещунья-колдунья добровольно вернуть плохо отработанные деньги отказалась. И тогда разбирательство совсем не волшебным образом перетекло в суд. Но и на заседания вещунья Юлия ходить отказалась, что совсем не помогло ей, разумеется, выиграть дело.Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение в пользу истцов и без ответчицы. Суд постановил взыскать с Юлии: в общей сумме 1 132 175 рублей. Сюда вошли: стоимость оказанных услуг, компенсация морального вреда, проценты за пользование чужими средствами и штраф.Колдовать с апелляцией вещунья Юлия не стала и решение вступило в законную силу.