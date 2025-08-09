Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцы отсудили миллион у колдуньи
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Осенью 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в магазин с говорящим названием «Колдуй баба, колдуй дед». Причина — проблемы со здоровьем, которые, по уверениям хозяйки заведения, можно было решить с помощью «особых практик».
Её встретила местная вещунья Юлия. За диагностику клиентка заплатила 5 тысяч рублей, а затем, по просьбе целительницы, привела на сеанс и мужа. После «проверки» обоих Юлия заявила: у пары серьёзные энергетические проблемы, но она знает, как их устранить.
Первым шагом стал аванс в 112 тысяч рублей. Затем потребовалась «чистка дома» за 55 тысяч и расходники ещё на 20 тысяч. Чуть позже выяснилось, что супругам придётся пройти «обучение» и приобрести «волшебные палочки» стоимостью 100 тысяч рублей. Вдобавок, пользуясь доверием клиентов, Юлия попросила помочь ей оплатить аренду помещения — пара отдала 300 тысяч рублей. Всего, по их словам, за несколько месяцев они передали «колдунье» более полумиллиона рублей.
В декабре 2023 года, после очередной чистки, до супругов наконец дошло, что обещанного результата нет и вряд ли будет. Приземлиться помог существенно истощившийся семейный бюджет.
Вещунья-колдунья добровольно вернуть плохо отработанные деньги отказалась. И тогда разбирательство совсем не волшебным образом перетекло в суд. Но и на заседания вещунья Юлия ходить отказалась, что совсем не помогло ей, разумеется, выиграть дело.
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение в пользу истцов и без ответчицы. Суд постановил взыскать с Юлии: в общей сумме 1 132 175 рублей. Сюда вошли: стоимость оказанных услуг, компенсация морального вреда, проценты за пользование чужими средствами и штраф.
Колдовать с апелляцией вещунья Юлия не стала и решение вступило в законную силу.
Её встретила местная вещунья Юлия. За диагностику клиентка заплатила 5 тысяч рублей, а затем, по просьбе целительницы, привела на сеанс и мужа. После «проверки» обоих Юлия заявила: у пары серьёзные энергетические проблемы, но она знает, как их устранить.
Первым шагом стал аванс в 112 тысяч рублей. Затем потребовалась «чистка дома» за 55 тысяч и расходники ещё на 20 тысяч. Чуть позже выяснилось, что супругам придётся пройти «обучение» и приобрести «волшебные палочки» стоимостью 100 тысяч рублей. Вдобавок, пользуясь доверием клиентов, Юлия попросила помочь ей оплатить аренду помещения — пара отдала 300 тысяч рублей. Всего, по их словам, за несколько месяцев они передали «колдунье» более полумиллиона рублей.
В декабре 2023 года, после очередной чистки, до супругов наконец дошло, что обещанного результата нет и вряд ли будет. Приземлиться помог существенно истощившийся семейный бюджет.
Вещунья-колдунья добровольно вернуть плохо отработанные деньги отказалась. И тогда разбирательство совсем не волшебным образом перетекло в суд. Но и на заседания вещунья Юлия ходить отказалась, что совсем не помогло ей, разумеется, выиграть дело.
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение в пользу истцов и без ответчицы. Суд постановил взыскать с Юлии: в общей сумме 1 132 175 рублей. Сюда вошли: стоимость оказанных услуг, компенсация морального вреда, проценты за пользование чужими средствами и штраф.
Колдовать с апелляцией вещунья Юлия не стала и решение вступило в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более трёх тысяч тонн фруктов привезли на Урал с начала года
06 августа 2025
06 августа 2025
Построить новые очистные сооружения в Сысерти и починить старые в Среднеуральске общеают областные власти
06 августа 2025
06 августа 2025