Убийце матери в Режe огласили приговор

В Режe вынесен приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Жертвой его стала собственная мать.Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года безработный мужчина, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родительницей из-за её упрёков в аморальном образе жизни. Женщина неоднократно пыталась вразумить сына, но на этот раз конфликт закончился трагедией. Вспомнив прежние обиды, в том числе ревность к младшему брату, мужчина избил мать. Потерпевшая скончалась до приезда «Скорой».В суде подсудимый заявил, что не помнит обстоятельств происшествия из-за опьянения, но допустил, что мог нанести удары. Изучив материалы дела и доказательства сторон, суд признал вину подсудимого доказанной и назначил наказание — 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняют в Свердловском областном суде.