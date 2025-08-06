Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге за контрабанду леса осудили иностранца
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 41-летнему иностранному гражданину. Он был признан виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Мужчину судили по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установил суд, в мае 2023 года — 7-го и 18-го числа — он дважды незаконно вывез из России в Узбекистан пиломатериалы хвойных пород общим объемом более 210 кубометров. Стоимость партии превысила два миллиона рублей. Для пересечения границы он использовал недостоверное таможенное декларирование.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с учётом позиции государственного обвинителя подсудимому назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству прокуратуры в доход государства конфискованы денежные средства, эквивалентные стоимости незаконно перемещённого груза.
