Челябинка за четыре года получила 1,6 млн рублей в качестве пособий на несуществующих детей в Екатеринбурге

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга передала в суд дело о крупном мошенничестве с детскими пособиями. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Под следствием оказалась 48-летняя жительница Челябинска. Ее обвиняют в получении выплат на детей обманным путем на сумму более 1,6 миллиона рублей.По данным следствия, женщина действовала по продуманной схеме. В марте 2021 года и мае 2022 года она привлекла двух знакомых, которые не знали о ее планах. Эти женщины согласились подтвердить, что у обвиняемой родились дети дома, а не в больнице.С помощью ложных документов мошенница оформила в ЗАГСе свидетельства о рождении двух несуществующих детей — дочери (якобы 2021 года рождения) и сына (якобы 2022 года рождения).После этого с марта 2021 по апрель 2025 года женщина получала социальные выплаты на этих «детей». За четыре года она незаконно получила более 1,6 миллиона рублей.Теперь дело передано в Кировский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемой грозит наказание по статье о мошенничестве в крупном размере.