Двух тагильчан оправдали по делу о покушении на убийство волонтёрки фонда для военных
Но всё равно отправили в колонию на четыре года
Фото: прокуратура Свердловской области
19-летних Илью Пастухова и Савелия Русских судили за поджог квартиры 78-летней пенсионерки Валентины 1 октября 2024 года. Женщина в итоге выжила, хотя получила ожоги 1-й степени, сообщали в фонде «Золотые руки ангела», где она трудилась волонтёркой. Фонд занимается пошивом маскировочных сетей и поставками медицинских принадлежностей для российских военных.
Пастухов и Русских признали свою вину и раскаялись, сказав, что готовы в полной мере возместить сумму ущерба. Поводом для поджога стал конфликт в соцсетях между бывшей девушкой Пастухова и внуком пострадавшей пенсионерки, после которого Пастухов захотел сжечь его квартиру. В устроенном ими пожаре погибла кошка Валентины. Объект ненависти же, как выяснилось, в этой квартире не проживал.
Пастухов и Русских попросили, чтобы их судили присяжные. В итоге под одной из предъявленных следствием статей — покушении на убийство общеопасным способом (пункты «е» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) — подсудимых присяжные оправдали, а вот по второй статье, умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ) молодых людей признали виновными, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Анна Бадретдинова назначила обоим наказание виде 4 лет колонии общего режима. Прокурор в ходе прений просил отправить юношей в колонию общего режима на срок 4 года 11 месяцев, а также выплатить потерпевшей компенсацию в сумме 2,2 млн рублей. На данный момент семьи подсудимых выплатили пенсионерке-волонтёрке более 900 тысяч рублей, сообщало информагентство «Между строк».
Подсудимые при оглашении приговора. Фото: прокуратура Свердловской области
