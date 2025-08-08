Суд отправил в СИЗО замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Суд Челябинской области отправил под стражу Дину Шведкину, замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Под арестом она останется до 8 октября. Об этом сообщает СК Челябинской области.По версии следствия, с ноября 2023 по июль 2025 года Шведкина была председателем Челябинской региональной общественной организации «Агентство развития туризма». Тогда она получила субсидию от правительства области на изготовление и поставку комплектующих для туристско-информационного центра в Златоусте. По данным следствия, она завысила стоимость работ более чем на 700 тысяч рублей, представив ложные сведения и забрала деньги себе.Согласно открытым данным, с 2020 по 2024 год Шведкина руководила муниципальным учреждением «Центр развития туризма Златоустовского городского округа» и была председателем «Агентство развития туризма». После ухода с этих постов она устроилась в мэрию Екатеринбурга.Ранее Шведкина была председателем златоустовской экологической организации «Друзья национального парка "Таганай"» и в СМИ называлась главным специалистом по экопросвещению национального парка «Таганай».